Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu halkı sokağa dökmek istiyor

Hikmet Öztürk'ün sunduğu "Memleket Meselesi" programında bu hafta Algılarla olguları yıpratma çabası mı? Medya muhalefet eliyle psikolojik harekatı mı? Yalanlarla toplum terörize mi ediliyor? Yalanın hedefi siyasi istikrar mı? Kılıçdaroğlu halkı sokağa dökmek istiyor, PKK'dan muhalefete mesaj sorularına yanıt aranırken konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. 29 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.