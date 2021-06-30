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Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu halkı sokağa dökmek istiyor

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Giriş: 30.06.2021 00:13
Güncelleme:30.06.2021 00:14
Hikmet Öztürk'ün sunduğu "Memleket Meselesi" programında bu hafta Algılarla olguları yıpratma çabası mı? Medya muhalefet eliyle psikolojik harekatı mı? Yalanlarla toplum terörize mi ediliyor? Yalanın hedefi siyasi istikrar mı? Kılıçdaroğlu halkı sokağa dökmek istiyor, PKK'dan muhalefete mesaj sorularına yanıt aranırken konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. 29 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
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