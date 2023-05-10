Memleket Meselesi – Kılıçdaroğlu Batı’ya ne vadetti?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde 14 Mayıs’taki seçime yönelik son gelişmeler masaya yatırıldı. Programda, Pazar günü seçme nasıl oy kullanacak, nelere dikkat edilmeli? Son 4 gün! “Sıcak yarış”ta kim önde? 14 Mayıs’a kim nasıl anlam yüklüyor? Dünyanın gözü neden 14 Mayıs’ta? Kılıçdaroğlu Batı’ya ne vadetti?" sorularına yanıt arandı. İşte 9 Mayıs 2023 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı…