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Memleket Meselesi – Kılıçdaroğlu Batı’ya ne vadetti?

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Giriş: 10.05.2023 00:30
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde 14 Mayıs’taki seçime yönelik son gelişmeler masaya yatırıldı. Programda, Pazar günü seçme nasıl oy kullanacak, nelere dikkat edilmeli? Son 4 gün! “Sıcak yarış”ta kim önde? 14 Mayıs’a kim nasıl anlam yüklüyor? Dünyanın gözü neden 14 Mayıs’ta? Kılıçdaroğlu Batı’ya ne vadetti?" sorularına yanıt arandı. İşte 9 Mayıs 2023 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı…
Memleket Meselesi
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