Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'e açık kapı mı bıraktı?

A Haber’de 30 Ağustos 2022 Salı akşamı Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen “Memleket Meselesi” programında, "Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'e açık kapı mı bıraktı? Abdullah Gül neyin hazırlığında? TOplumsal fay hatları neden hedef alınıyor? " sorularına yanıt arandı. Programda uzman konuklar Türkiye ve dünya gündemine dair konular ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...