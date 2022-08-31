31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'e açık kapı mı bıraktı?
A Haber’de 30 Ağustos 2022 Salı akşamı Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen “Memleket Meselesi” programında, "Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'e açık kapı mı bıraktı? Abdullah Gül neyin hazırlığında? TOplumsal fay hatları neden hedef alınıyor? " sorularına yanıt arandı. Programda uzman konuklar Türkiye ve dünya gündemine dair konular ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...