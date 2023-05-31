Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu 48 saattir neden suskun?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde Başkan Erdoğan’ın zaferinin ardından son gelişmeler masaya yatırıldı. Programda, CHP’de kimler odasını topluyor? CHP’de kim gidici, kim kalıcı? Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Kılıçdaroğlu 48 saattir neden suskun? Muhalefet seçmeni okuyamadı mı? Yeni dönemin şifreleri neler? sorularına yanıt arandı. İşte 30 Mayıs 2023 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı….