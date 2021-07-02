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Memleket Meselesi | Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanlar üzerinden kurguladığı kirli algı operasyonu!

A Haber
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Giriş: 02.07.2021 01:29
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında ABD’li eski devlet adamları ve FETÖ’cülerin içinde bulunduğu ihanet ittifakı masaya yatırıldı. Programda ayrıca Kanal İstanbul, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yalanlar üzerinden kurguladığı kirli algı operasyonu, Türkiye-ABD ilişkileri ve Türkiye’nin son dönemde yaşadığı zorlu mücadeleler masaya yatırıldı. 1 Temmuz 2021 tarihli Memleket Meselesi programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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