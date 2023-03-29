Memleket Meselesi | Kemal Kılıçdaroğlu “Gel bakalım Muharrem İnce” der mi?

A Haber’de yayınlanan ve Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen ‘Memleket Meselesi’nde 14 Mayıs’taki 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri ele alındı. Programda ittifaklardaki son durum ele alınırken; “CHP İnce için Akşener’e uygulanan planı mı devreye soktu?” , “Kemal Kılıçdaroğlu ‘Gel bakalım Muharrem İnce’ der mi?” , “Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması ne anlama geliyor?” , “7’li koalisyonda kim hangi koltuklara talip?” sorularına yanıt arandı. İşte 28 Mart 2023 Salı akşamı ekranlara gelen programın tamamı…