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Memleket Meselesi | Kemal Kılıçdaroğlu “Gel bakalım Muharrem İnce” der mi?

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Giriş: 29.03.2023 01:34
Güncelleme:29.03.2023 01:36
A Haber’de yayınlanan ve Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen ‘Memleket Meselesi’nde 14 Mayıs’taki 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri ele alındı. Programda ittifaklardaki son durum ele alınırken; “CHP İnce için Akşener’e uygulanan planı mı devreye soktu?” , “Kemal Kılıçdaroğlu ‘Gel bakalım Muharrem İnce’ der mi?” , “Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması ne anlama geliyor?” , “7’li koalisyonda kim hangi koltuklara talip?” sorularına yanıt arandı. İşte 28 Mart 2023 Salı akşamı ekranlara gelen programın tamamı…

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