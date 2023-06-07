Memleket Meselesi | Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi ablukaya mı aldı?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında “Kritik isimlerin dış politika-terörle mücadele planı ne? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın neleri değiştirecek?” , “14 Mayıs-28 Mayıs seçimlerinde büyük yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi ablukaya mı aldı?” , “CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayrak açmaya cesareti var mı?” sorularına yanıt arandı. İşte 06 Haziran 2023 tarihli programın tamamı…