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Memleket Meselesi | Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi ablukaya mı aldı?

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Giriş: 07.06.2023 01:05
Güncelleme:07.06.2023 01:12
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında “Kritik isimlerin dış politika-terörle mücadele planı ne? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın neleri değiştirecek?” , “14 Mayıs-28 Mayıs seçimlerinde büyük yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi ablukaya mı aldı?” , “CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayrak açmaya cesareti var mı?” sorularına yanıt arandı. İşte 06 Haziran 2023 tarihli programın tamamı…
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