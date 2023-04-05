05 Nisan 2023, Çarşamba
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Memleket Meselesi | Kemal Kılıçdaroğlu ABD’li Büyükelçi Flake ile neden dirsek temasında?
A Haber’de 4 Mart 2023 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi’nde Cumhur İttifakı ve 7’li koalisyondaki son durum ele alındı. Programda, “ABD’nin 14 Mayıs seçimlerindeki beklentisi ne?”, “7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ABD’li Büyükelçi Flake ile neden dirsek temasında?”, “Mikrofon uzatılan bir kişi Başkan Erdoğan ve ailesine ağır hakaretler etti! Youtube sokak röportajlarıyla amaçlanan ne?” sorularına yanıt arandı. Diğer yandan programın son kısmında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber’e konuk olarak, Türkiye’nin geleceğine şekil veren ve açılması gün sayan projeler hakkında son bilgileri açıkladı.