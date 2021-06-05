Memleket Meselesi, tarihi bir yayına daha imzasını attı. Başkan Erdoğan’ın "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." müjdesi A Haber ekranlarında yorumlandı. Peki, Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfinin ekonomik değeri ne kadar? Çıkarılacak gaz nasıl işlenecek? AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Gazeteci Metin Özkan, Yeditepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Deniz Tansi, Türkiye’yi sevince boğan bu haberi Memleket Meselesi’nde değerlendirdi. İşte 4 Haziran 2021 tarihli Memleket Meselesi programının tamamı…

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