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Memleket Meselesi | Kabine Toplantısı’nda çıkan yeni kısılama kararları | Hrant Dink cinayeti ve FETÖ gerçeği... - 29.03.2021

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Giriş: 29.03.2021 23:14
Güncelleme:30.03.2021 00:11
Memleket Meselesi’nin 29 Mart 2021 tarihli yayınında kritik konular ele alındı. Programda; Kabine Toplantısı’nda çıkan yeni kısılama kararları, Hrant Dink cinayeti gerçeği! Kim neden susuyor? Suikastın perde arkasında FETÖ izleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP çelişkisi ve Millet İttifakı’ndaki gizli temaslar, FOX TV'nin suçu örtbas planı mı? Eski planlama müdürü Ercan Gün'ün FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası alması başlıkları işlendi. Geniş yelpazeden gündemin nabzını tutan Memleket Meselesi’nde Siyasetçi – Yazar Mehmet Metiner, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Siyaset Bilimci Onur Erim, Gazeteci - Yazar Metin Özkan çarpıcı yorumlarda bulundular. İşte Memleket Meselesi programının tamamı…
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