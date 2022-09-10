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Memleket Meselesi | İYİ Parti’nin ‘ihale ağı’ nasıl işliyor?

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Giriş: 10.09.2022 00:44
A Haber’de 9 Eylül 2022 Cuma akşamı Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi programında, “İYİ Parti’nin ‘ihale ağı’ nasıl işliyor?, 6’lı masada fay kırıldı mı?, CHP-İYİ Parti ittifakı dağılıyor mu?, 6’lı masada kim kimden rahatsız?, Akşener neden İmamoğlu’nu ziyaret etti?, 6’lı masada ‘HDP tıkanıklığı’ mı?, CHP-İYİ Parti hattında ipler koptu mu?, ABD ile F-16 sorunu neden aşılamıyor?” sorularına yanıt arandı. Programda uzman konuklar Türkiye ve dünya gündemine dair konular ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
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