Memleket Meselesi | İYİ Parti’nin ‘ihale ağı’ nasıl işliyor?

A Haber’de 9 Eylül 2022 Cuma akşamı Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi programında, “İYİ Parti’nin ‘ihale ağı’ nasıl işliyor?, 6’lı masada fay kırıldı mı?, CHP-İYİ Parti ittifakı dağılıyor mu?, 6’lı masada kim kimden rahatsız?, Akşener neden İmamoğlu’nu ziyaret etti?, 6’lı masada ‘HDP tıkanıklığı’ mı?, CHP-İYİ Parti hattında ipler koptu mu?, ABD ile F-16 sorunu neden aşılamıyor?” sorularına yanıt arandı. Programda uzman konuklar Türkiye ve dünya gündemine dair konular ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...