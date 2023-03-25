Memleket Meselesi - İYİ Parti’de istifa depremi mi?

A Haber’de Türkiye’nin meselelerinin tartışıldığı “Memleket Meselesi” programı 24 Mart 2023 Cuma akşamı canlı olarak ekranlara geldi. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ele alındığı kritik programda, “14 Mayıs’ın belirleyicisi ne olacak?, Genişleyen ittifaklar ve ortak liste hamleleri sonuç ne şekilde yansır? Cumhur İttifakı'nın 50 günlük planı ne? İYİ Parti'de istifa depremi mi? ” sorularına yanıt arandı. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı…