25 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi - İYİ Parti'de istifa depremi mi?

Memleket Meselesi - İYİ Parti'de istifa depremi mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2023 01:19
A Haber’de Türkiye’nin meselelerinin tartışıldığı “Memleket Meselesi” programı 24 Mart 2023 Cuma akşamı canlı olarak ekranlara geldi. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ele alındığı kritik programda, “14 Mayıs’ın belirleyicisi ne olacak?, Genişleyen ittifaklar ve ortak liste hamleleri sonuç ne şekilde yansır? Cumhur İttifakı'nın 50 günlük planı ne? İYİ Parti'de istifa depremi mi? ” sorularına yanıt arandı. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı…
Memleket Meselesi - İYİ Parti’de istifa depremi mi?
Memleket Meselesi - İYİ Parti'de istifa depremi mi?
HDP ve Kılıçdaroğlu neyin pazarlığını yaptı?
HDP ve Kılıçdaroğlu neyin pazarlığını yaptı?
14 Mayıs’ın belirleyicisi ne olacak?
14 Mayıs’ın belirleyicisi ne olacak?
‘8 başlı yönetim’ ne vadediyor?
‘8 başlı yönetim’ ne vadediyor?
Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs planı ne?
Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs planı ne?
6 Mart’ın kazananı kaybedeni kim?
6 Mart’ın kazananı kaybedeni kim?
5’li koalisyonda Kılıçdaroğlu sesleri
5’li koalisyonda Kılıçdaroğlu sesleri
Memleket Meselesi - 6’lı koalisyon dağılıyor mu?
Memleket Meselesi - 6'lı koalisyon dağılıyor mu?
Her 3 dakikada bir artçının nedeni ne?
Her 3 dakikada bir artçının nedeni ne?
Masada 13 Şubat çıkmazı mı?
Masada 13 Şubat çıkmazı mı?
Kılıçdaroğlu Perşembe ‘adayım’ mı diyecek?
Kılıçdaroğlu Perşembe ‘adayım’ mı diyecek?
Savunma sanayiine ‘senkronize’ saldırılar
Savunma sanayiine ‘senkronize’ saldırılar
Daha Fazla Video Göster