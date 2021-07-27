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Memleket Meselesi - İYİ Parti'de "FETÖ'cü" tartışması

A Haber
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Giriş: 27.07.2021 23:56
Güncelleme:27.07.2021 23:58
A Haber ekranında Hikmet Öztürk'ün sunumuyla yayınlanan "Memleket Meselesi" programının bu haftaki konukları, Gazeteci-Yazar Merve Şebnem Oruç, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur oldu. Programın ilk bölümünde CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili yaptığı skandal açıklamalar, İYİ Parti ve CHP'nin bu konuya yaklaşımı tartışıldı. İkin bölümde ise "İyi Parti FETÖ ile mücadeleyi neden itibarsızlaştırıyor? ABD'den fonlanan kuruluşlar Türkiye'de hangi faaliyetlerde bulunuyor? Hangi medya kuruluşları fon aldı? Türkiye'deki derneklere para aktarılmasının asıl sebebi ne? Tunus'ta kimler mücadele içerisinde? Darbe Türkiye'yi ve bölgesi nasıl etkiler? soruları yanıt buldu. 27 Temmuz 2021 - Salı günü yayınlanan programı sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
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