Memleket Meselesi | "İYİ Parti FETÖ projesidir"

A Haber'de Orhan Sali'nin sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında bu hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşananlar konuşuldu. Programın ilk bölümünde "İyi Partililer esnafa neden saldırdı? Akşener gezisini neden yarıda kesti? Rize'deki provokasyonu kim planladı?" sorularına yanıt arandı. İkinci bölümde ise Başkan Erdoğan'ın "Yakalayıp hesaba çektik, yakında açıklayacağız" sözleri konuşuldu. Peki hangi FETÖ'cü yakalandı? Terör örgütleri medyayı nasıl kullanıyor? tüm merak edilenlerin konuşulduğu 20 Mayıs 2021 - Perşembe gününe ait programı yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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