A Haber’de hafta içi her gün yayınlanan Memleket Meselesi 10 Mart 2021 tarihli programında özel dosya bölümüyle ekranlara geldi. ABD’de “FETÖ şebekesi” nasıl çalışıyor? CHP’deki ulusalcılar ayaklandı, İYİ Parti-CHP hattında “tweet” krizi, İYİ Parti dağılma sürecine mi girdi?, Türkiye’deki son depremler neyin habercisi?, ABD’nin Ortadoğu politikası ne kadar değişir? Göklerde “Gökbey” zamanı, Türkiye’de kullanılan aşıda son durum ne? konuları ele alındı. İşte Haktan Uysal'ın sunumuyla Memleket Meselesi’nin tamamı…

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