Memleket Meselesi - İstiklal'deki terör saldırısının şifreleri neler?

A Haber’de yayınlanan ve Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi’nde, “İstiklal'deki terör saldırısının şifreleri neler? Saldırıyla Türkiye'ye ne mesaj verildi? Bombacı olay yerinden nasıl kaçtı? Suriye'de Kobani'ye harekat başlar mı?” sorularına yanıt arandı. İşte 14 Kasım 2022 tarihli programın tamamı…