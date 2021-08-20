Memleket Meselesi - İstihbarat buluyor SİHA'lar vuruyor! Teröristlere ağır darbe

Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programına konuk olan Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı Emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu, yurt içi ve yurt dışında başarıyla süren terör operasyonlarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Tokmakoğlu, başarılı operasyonlarındaki istihbaratın ve SİHA'ların önemine vurgu yaptı. 19 Ağustos 2021 - Perşembe akşamı yayınlanan programı yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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