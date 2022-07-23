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Memleket Meselesi | İstanbul'daki “Tahıl Koridoru Anlaşması” ne anlama geliyor?

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Giriş: 23.07.2022 01:52
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 22 Temmuz 2022 tarihli yayınında İstanbul’da Türkiye, Rusya Ukrayna ve BM arasında imzalanan tarihi “Tahıl Koridoru Anlaşması” ve dünyadaki yankıları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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