23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Memleket Meselesi | İstanbul'daki “Tahıl Koridoru Anlaşması” ne anlama geliyor?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 22 Temmuz 2022 tarihli yayınında İstanbul’da Türkiye, Rusya Ukrayna ve BM arasında imzalanan tarihi “Tahıl Koridoru Anlaşması” ve dünyadaki yankıları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…