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Memleket Meselesi | İstanbul'daki kar ve İBB'li Başkan Ekrem İmamoğlu gerçeği! Balıkçıda neler konuşuldu?

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Giriş: 26.01.2022 01:39
A Haber programı Memleket Meselesi'nin 25 Ocak 2022 tarihli yayını Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara geldi. İstanbul’daki kar yağışı sonrası oraya çıkan tablo ve CHP’li İBB’nin kötü karnesi enine boyuna değerlendirildi. Öte yandan İstanbullunun kar çilesi sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks bir balıkçı restoranında keyif yapması kamuoyunda büyük tepki gördü. Vatandaşlar İmamoğlu'na büyük tepki gösterdi. Kar sağanağının yaşandığı andaki fotoğraf tartışmaların odağında… Peki, İBB Başkanı’nın tepki çeken fotoğrafı ve perde arkasında neler var? İBB’de “tecrübesiz personel” iddiası!, Karla mücadelede önlemler neden yetersiz kaldı? Karla mücadelede tuzlama ihmali mi? Megakentte gerekli tedbirler alınmadı mı, hata nerede? İşte tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlasını ahaber.com.tr üzerinden seyredeceğiniz Memleket Meselesi programında bulabilirsiniz…
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