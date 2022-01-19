Memleket Meselesi - İsrail ile yeni sayfa mı?

Merve Türkay'ın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündemin öne çıkan önemli konuklarını alanlarında uzman isimler değerlendirdi. CHP kurultayı neden iptal edildi? Kılıçdaroğlu Pensilvanya ile görüştü mü? Millet İttifakı'nda ibre kimden yana? Adaylık kavgası derinleşti mi? ABD "EastMed"den neden çekildi? İsrail ile yeni sayfa mı? Tüm bu soruların yanıtı 19 Ocak 2022 - Salı akşamı yayınlanan programda bulabilirsiniz.