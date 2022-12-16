Memleket Meselesi - İmamoğlu'nun dava süreci nasıl işleyecek?

A Haber’de 15 Aralık 2022 Perşembe akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programında; “İmamoğlu'nun dava süreci nasıl işleyecek? Akşener'in adayı kim? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kuruluyor?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...