Memleket Meselesi - İmamoğlu-Kılıçdaroğlu yarın ne konuşacak?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında “Temmuz ayındaki asgari ücrete zam ne kadar olacak? Asgari ücret diğer maaşları nasıl etkiler? CHP’de “Dümen” İmamoğlu’na geçer mi? CHP "Titanik Sendromu” mu yaşıyor? İmamoğlu-Kılıçdaroğlu yarın ne konuşacak” sorularına yanıt arandı. İşte 13 Haziran 2023 tarihli programın tamamı….