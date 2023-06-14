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Memleket Meselesi - İmamoğlu-Kılıçdaroğlu yarın ne konuşacak?

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Giriş: 14.06.2023 01:53
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında “Temmuz ayındaki asgari ücrete zam ne kadar olacak? Asgari ücret diğer maaşları nasıl etkiler? CHP’de “Dümen” İmamoğlu’na geçer mi? CHP "Titanik Sendromu” mu yaşıyor? İmamoğlu-Kılıçdaroğlu yarın ne konuşacak” sorularına yanıt arandı. İşte 13 Haziran 2023 tarihli programın tamamı….
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