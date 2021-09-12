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Memleket Meselesi - İdlib'de neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 12.09.2021 00:47
Tahir İnan'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programının 11 Eylül 2021 - Cumartesi günkü bölümünde "Suriye'nin kuzeyindeki gerginlik neden tırmandı? Saldırılar neden arttı? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? CHP ve İYİ Parti tek aday mı çıkaracak yoksa ayrı adaylarla mı seçime girecek?" bu sorulara yanıt arandı. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izlebilirsiniz.

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