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Memleket Meselesi I Neden Kanal İstanbul? - 15.04.2021

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Giriş: 15.04.2021 01:37
Güncelleme:15.04.2021 01:38
A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi’nin 14.04.2021 tarihli yayınında "Siyasette neler oluyor?  Güç mücadelesinin yeni merkezi Karadeniz, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi A Haber'de, Neden Kanal İstanbul? SİHA'lar neyi değiştirdi? Avrupa'da protesto dalgası,  Fransa sömürgeci tarihiyle mi yüzleşiyor? konuları yorumlandı. 14 Nisan 2021 Çarşamba günü canlı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinde yeniden izleyebilirsiniz.
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