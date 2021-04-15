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Memleket Meselesi I Neden Kanal İstanbul? - 15.04.2021
A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi’nin 14.04.2021 tarihli yayınında "Siyasette neler oluyor? Güç mücadelesinin yeni merkezi Karadeniz, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi A Haber'de, Neden Kanal İstanbul? SİHA'lar neyi değiştirdi? Avrupa'da protesto dalgası, Fransa sömürgeci tarihiyle mi yüzleşiyor? konuları yorumlandı. 14 Nisan 2021 Çarşamba günü canlı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinde yeniden izleyebilirsiniz.