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Memleket Meselesi I Başkan Erdoğan FETÖ'den üst düzey bir kişinin yakalandığını açıkladı - 19.05.2021

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Giriş: 19.05.2021 23:52
Güncelleme:20.05.2021 00:35
A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programının AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyon Sözcüsü Osman Nuri Gülaçar, Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler yorumlarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, ABD'den skandal açıklama, Cumhuriyet Gazetesi ABD'nin sözcüsü oldu, Akşener'e Netanyahu tepkisi konuları 19 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan programda yanıt buldu. Programın tekrarını sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
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