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Memleket Meselesi - HDP'ye yeniden kapatma davası - 07.06.2021

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Giriş: 08.06.2021 01:15
Güncelleme:08.06.2021 01:15
Memleket Meselesi, 7 Haziran 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda  HDP'ye yeniden kapatma davası,500 HDP'liye siyasi yasak gelir mi? Akşener'den HDP'siz HDP taktiği, Çatı aday olacak mı? HDP Millet İttifakı'nı destekler mi? konuları ele alındı. Önemli başlıkları; Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Pari Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar yorumladı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
Memleket Meselesi - HDP'ye yeniden kapatma davası
Memleket Meselesi - HDP'ye yeniden kapatma davası
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