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Memleket Meselesi - HDP'ye hangi bakanlık teklif edildi?

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Giriş: 07.09.2022 01:42
Güncelleme:07.09.2022 01:43
A Haber’de 6 Eylül 2022 Salı akşamı Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi programında, “HDP'ye hangi bakanlık teklif edildi? Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül mü? Avrupa Rus gazı olmadan ne yapacak? Ekonomide hangi adımlar atılacak? " sorularına yanıt arandı. Programda uzman konuklar Türkiye ve dünya gündemine dair konular ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
Memleket Meselesi - HDP’ye hangi bakanlık teklif edildi?
Memleket Meselesi - HDP'ye hangi bakanlık teklif edildi?
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