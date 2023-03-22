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Memleket Meselesi | HDP ve Kemal Kılıçdaroğlu neyin pazarlığını yaptı?

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Giriş: 22.03.2023 02:12
Güncelleme:23.03.2023 18:52
21 Mart 2023 Salı akşamı A Haber'de yayınlanan ve Merve Türkay’ın sunduğu Memleket Meselesi’nde Türkiye’nin siyasi gündeminde yer eden konular yorumlandı. Programda; “6’lı koalisyonun çağrıları ve HDP’lilerin ‘Öcalan’ mesajı ile ne amaçlanıyor?” , “HDP’li masada olmayız’ diyen Meral Akşener ne yapacak?” , "HDP’nin adayı Kılıçdaroğlu mu?" , "HDP ve Kemal Kılıçdaroğlu neyin pazarlığını yaptı?" sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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