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Memleket Meselesi | HDP ve CHP arasında "emperyalist" tartışması! - 29.04.2021

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Giriş: 30.04.2021 00:16
Güncelleme:30.04.2021 00:31
A Haber’de hafta içi her gün yayınlanan Memleket Meselesi programında güncel dünya ve Türkiye gündemi masaya yatırıldı. Programda Türkiye'nin terör ile mücadelesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım açıklaması üzerinden HDP ve CHP arasında "emperyalist" tartışması, NATO müttefiklerine samimi mi?, Gezi davasında neler oluyor? Dava sil baştan mı? konuları ele alındı. Programda, AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Askeri Stratejist Abdullah Ağar, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Selami Kuran, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran önemli yorumlarda bulundu. Öte yandan "Sözde soykırımı tanımadığım için beni engellemek istediler" diyen Fransa'da Belediye Meclis Üyesi Yasin Yıldırım A Haber'de yaşadıklarını anlattı. Memleket Meselesi programının 29 Nisan 2021 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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