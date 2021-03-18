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Memleket Meselesi | HDP kapatılırsa ne olur? | ABD-Rusya arasında 'katil ' krizinin perde arkası - 18.03.2021

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Giriş: 18.03.2021 23:41
Güncelleme:18.03.2021 23:52
A Haber’in gündeme nabız tutan programı Memleket Meselesi yine dopdolu bir yayınla ekranlara geldi. Programın açılışında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü ile Afrin’in terörden kurtuluşunun 3. yıl dönümü anıldı. Memleket Meselesi’nde HDP’ye açılan kapatma davası, HDP kapatılırsa ne olur?, ABD-Rusya arasında 'katil ' krizi ve perde arkası başlıkları masaya yatırıldı. Kritik konuları SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, Araştırmacı-Yazar İhsan Aktaş, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu yorulmadı. İşte 18 Mart 2021 tarihli Memleket Meselesi programının tamamı…
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Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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