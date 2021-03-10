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Memleket Meselesi | HDP kapatılacak mı? Papa'nın Irak ziyaretinin perde arkasında ne var? Türkiye-Mısır arasında yeni dönem mi? - 09.03.2021

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Giriş: 10.03.2021 01:18
Güncelleme:11.03.2021 00:05
A Haber ekranında Haktan Uysal'ın sunumuyla yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında bu akşam HDP kapatılmalı mı? HDP'li vekillerin terör örgütü PKK ile bağlantısı nedir? İyi Parti terörle ilişkili fezlekeleri TBMM'ye gelen vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına nasıl bakıyor? Papa'nın Irak ziyaretinin perde arkasında ne var? Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem mi başlıyor? Rus Büyükelçi Karlov suikastının arkasında kim ya da kimler var? Bu suikastla ne planlandı? Tüm bu sorulara uzman isimler canlı yayında yanıt verdi. 09 Mart 2021 Salı günü yayınlanan Memleket Meselesi programını tek parça yeniden izleyebilirsiniz.
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