26 Ağustos 2023, Cumartesi
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Memleket Meselesi | Hangi emekli ne kadar zam alacak?
A Haber’de 25 Ağustos 2023 Cuma akşamı ekranlara gelen Memleket Meslesi’nde “Altın için ‘kritik tarih’ ne?, Altın piyasasında gidişat ne yönde olacak?, Hangi memur ne kadar maaş alacak, masadaki rakamlar ne?, Emekli maaşlarına düzenleme ne olabilir, süreç nasıl işleyecek? Hangi emekli ne kadar zam alacak? Emekliyle alakalı çalışmalar hangi aşamada?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…