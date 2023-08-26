26 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi | Hangi emekli ne kadar zam alacak?

Memleket Meselesi | Hangi emekli ne kadar zam alacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2023 02:08
Güncelleme:26.08.2023 02:10
A Haber’de 25 Ağustos 2023 Cuma akşamı ekranlara gelen Memleket Meslesi’nde “Altın için ‘kritik tarih’ ne?, Altın piyasasında gidişat ne yönde olacak?, Hangi memur ne kadar maaş alacak, masadaki rakamlar ne?, Emekli maaşlarına düzenleme ne olabilir, süreç nasıl işleyecek? Hangi emekli ne kadar zam alacak? Emekliyle alakalı çalışmalar hangi aşamada?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
Hangi emekli ne kadar zam alacak?
Hangi emekli ne kadar zam alacak?
Memleket Meselesi | Emekliye ‘ara zam’ mı geliyor?
Memleket Meselesi | Emekliye ‘ara zam’ mı geliyor?
“İmamoğlu neden net konuşmadı?
“İmamoğlu neden net konuşmadı?"
“Çevreci görünümlü marjinaller” kim?
“Çevreci görünümlü marjinaller” kim?
CHP-İYİ Parti yeniden ittifak yapacak mı?
CHP-İYİ Parti yeniden ittifak yapacak mı?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası büyüyor
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası büyüyor
Memleket Meselesi - Körfez turundan gelişmeler
Memleket Meselesi - Körfez turundan gelişmeler
Başkan Erdoğan’dan “yeni süreç” mesajı
Başkan Erdoğan'dan “yeni süreç” mesajı
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Kılıçdaroğlu’na karşı iç ayaklanma!
Kılıçdaroğlu’na karşı iç ayaklanma!
Memleket Meselesi - Paris’te şu an neler oluyor?
Memleket Meselesi - Paris’te şu an neler oluyor?
Daha Fazla Video Göster