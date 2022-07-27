27 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memleket Meselesi - Gerilen ipler 6'lı masayı dağıtıyor mu?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Planlar CHP'ye nasıl sızdırılıyor? Gerilen ipler 6'lı masayı dağıtıyor mu? 2023 seçimleri neden önemli? Avrupa'nın enerji sorunu ne kadar sürecek? soruları masaya yatırıldı. İşte 26 Temmuz 2022 tarihli programın tamamı…