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Memleket Meselesi - Gerilen ipler 6'lı masayı dağıtıyor mu?

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Giriş: 27.07.2022 01:52
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Planlar CHP'ye nasıl sızdırılıyor?  Gerilen ipler 6'lı masayı dağıtıyor mu? 2023 seçimleri neden önemli? Avrupa'nın enerji sorunu ne kadar sürecek? soruları masaya yatırıldı. İşte 26 Temmuz 2022 tarihli programın tamamı…
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