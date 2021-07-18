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Memleket Meselesi - FETÖ'yü perdeleme görevi kimin?

A Haber
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Giriş: 18.07.2021 01:39
Güncelleme:18.07.2021 01:39
Orhan Sali'nin sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündeme dair çarpıcı konuklar ele alındı. Muhalefetin FETÖ eksenli siyaseti ve sözde demokrasi projesiyle ne amaçlanıyor? FETÖ'yü perdeleme görevi kimin? Batı'nın Türkiye'ye karşı gizli planı ne? Hangi ülkelerde 2023 hesabı yapılıyor? Tüm bu sorulara 17 Temmuz 2021 - Cumartesi günü yayınlanan program yanıt arandı. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tor, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkan Prof. Dr. Hüseyin Yayman, Stratejist Coşkun Başbuğ, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Avukat Cemil Ayvalı'nın konuk olduğu programın tekrarını sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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Memleket Meselesi - FETÖ'yü perdeleme görevi kimin?
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