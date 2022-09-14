Memleket Meselesi | FETÖ’ye af HDP’ye bakanlık mı?

A Haber’de 13 Eylül 2022 Salı akşamı ekranlara gelen Memleket Meselesi programında, “3. Karabağ savaşına doğru mu? TOKİ’nin 3+1’lik dairesi nasıl olacak?, Kira öder gibi nasıl ev sahibi olunacak?, Sosyal konut projesine herkes başvurabilir mi?, CHP’nin HDP ile 2023 pazarlığı mı?, Kılıçdaroğlu’na destek için HDP’den 3 şart mı?, HDP ayrışması var mı yok mu?, FETÖ’ye af HDP’ye bakanlık mı?, Tarihi hesaplaşma çabasında kim nerede?” sorularına yanıt arandı. Programda uzman konuklar Türkiye ve dünya gündemine dair konular ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...