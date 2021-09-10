Memleket Meselesi - FETÖ seçimde destek için CHP'ye şart sundu

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında gündemin öne çıkan konuları ele alındı. Programda "FETÖ seçimde CHP'ye destek için ne şart sundu? Millet İttifakı dağılıyor mu? HDP, Millet İttifakı'na rest mi çekti? Sosyal medya düzenlemesinde son durum ne?" soruları yanıt buldu. 9 Eylül 2021 - Perşembe günü yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN