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Memleket Meselesi | Fahiş fiyatlar ve pahalılığın sebebi ne?

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Giriş: 28.09.2021 01:20
Güncelleme:28.09.2021 01:21
A Haber’de hafta içi her akşam yayınlanan Memleket Meselesi’nde gündeme dair önemli meseleler ele alındı. Programda; Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanı adaylığı krizi sürüyor… 2023 için aday kim olacak? Meral Akşener’in “aday değilim” çıkışı ne anlama geliyor? Suriye’de neler oluyor? İdlib’de yeniden ateşkes mi, çatışma mı? Soçi’de gerçekleşecek Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde neler konuşulacak? Fahiş fiyatlar ve pahalılığın sebebi zincir marketler mi? başlıkları ele alındı. 27 Eylül 2021 tarihine ait Memleket Meselesi programın tekrarını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
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Memleket Meselesi | Fahiş fiyatlar ve pahalılığın sebebi ne?
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