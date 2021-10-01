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Memleket Meselesi - F-35 meselesi nereye varacak?

A Haber
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Giriş: 01.10.2021 01:38
Güncelleme:01.10.2021 01:40
Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu akşam gündemin öne çıkan konuları konuşuldu. Fahiş fiyat uygulayan marketleri hangi yaptırımlar bekliyor? Muhalefetin parlamenter sistemi geri getirmek istemesinin arkasında ne var? Kim hangi hesabı yapıyor, ittifakların yerini koalisyonlar mı alacak? ABD'nin YPG/PKK planı ne? Tüm bu sorular 30 Eylül 2021 - Perşembe akşamı yayınlanan programda yanıt buldu.

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Memleket Meselesi - F-35 meselesi nereye varacak?
Memleket Meselesi - F-35 meselesi nereye varacak?
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