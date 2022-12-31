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Memleket Meselesi - EYT'ye ilişkin tüm merak edilenler

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Giriş: 31.12.2022 01:22
A Haber’de 30 Aralık 2022 Cuma akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programında; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT müjdesi değerlendirildi ve EYT'ye ilişkin tüm merak edilen sorulara yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
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