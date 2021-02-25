A Haber’in büyük yankı uyandıran programı Memleket Meselesi’nin 25 Şubat 2021 Perşembe günkü yayınında Ermenistan’daki darbe girişimi masaya yatırıldı. Peki, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı hedef alan darbenin arkasında hangi ülke ya da ülkeler var? Kimler Nikol Paşinyan’ı destekliyor? Program sunucusu Haktan Uysal sordu, Prof. Dr. İlyas Topsakal, Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva yanıtladı.

A Haber'in büyük yankı uyandıran programı Memleket Meselesi'nin 25 Şubat 2021 Perşembe günkü yayınında Ermenistan'daki darbe girişimi masaya yatırıldı.

Peki, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı hedef alan darbenin arkasında hangi ülke ya da ülkeler var? Kimler Nikol Paşinyan'ı destekliyor?

Program sunucusu Haktan Uysal sordu, Prof. Dr. İlyas Topsakal, Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva yanıtladı.