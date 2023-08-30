Memleket Meselesi - Emekliler ne kadar zam alacak?

A Haber’de 29 Ağustos 2023 Salı akşamı ekranlara gelen Memleket Meselesi programında, “Memur zammı: Masadaki olası senaryo ne? Hakem Kurulu hangi rakam uzlaştı? Emekliler ne kadar zam alacak? Erdoğan-Bahçeli ne konuştu? Erdoğan: Geri almaya hazır mı? Büyükşehirler ne umdu, ne buldu? Akşener CHP’yi dizayn etmek mi istiyor?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…