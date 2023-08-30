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Memleket Meselesi - Emekliler ne kadar zam alacak?

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Giriş: 30.08.2023 01:43
A Haber’de 29 Ağustos 2023 Salı akşamı ekranlara gelen Memleket Meselesi programında, “Memur zammı: Masadaki olası senaryo ne? Hakem Kurulu hangi rakam uzlaştı? Emekliler ne kadar zam alacak? Erdoğan-Bahçeli ne konuştu? Erdoğan: Geri almaya hazır mı? Büyükşehirler ne umdu, ne buldu? Akşener CHP’yi dizayn etmek mi istiyor?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
Emekliler ne kadar zam alacak?
Emekliler ne kadar zam alacak?
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