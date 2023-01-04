04 Ocak 2023, Çarşamba
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Memleket Meselesi - Ekonomik gelişmeler siyasete nasıl yansıyor?
A Haber’de 3 Ocak 2023 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programında; “En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Enflasyonda düşüş nasıl gerçekleşecek?, Ekonomik gelişmeler siyasete nasıl yansıyor?, Seçim ne zaman?, CHP’nin özerklik vaadinin ardında ne var?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...