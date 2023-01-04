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Memleket Meselesi - Ekonomik gelişmeler siyasete nasıl yansıyor?

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Giriş: 04.01.2023 02:00
Güncelleme:04.01.2023 02:00
A Haber’de 3 Ocak 2023 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programında; “En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Enflasyonda düşüş nasıl gerçekleşecek?, Ekonomik gelişmeler siyasete nasıl yansıyor?, Seçim ne zaman?, CHP’nin özerklik vaadinin ardında ne var?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
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