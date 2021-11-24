24 Kasım 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memleket Meselesi - Ekonomi üzerinden devlete darbe girişimi
Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında ekonomide yaşanan süreç konuşuldu. Dolar neden yükseliyor? Bu olayları arkasında kim yada kimler var? Bundan sonra ne olacak? Tüm bu sorulara 23 Kasım 2021 - Salı günü yayınlanan programda yanıt arandı. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında ekonomide yaşanan süreç konuşuldu. Dolar neden yükseliyor? Bu olayları arkasında kim yada kimler var? Bundan sonra ne olacak? Tüm bu sorulara 23 Kasım 2021 - Salı günü yayınlanan programda yanıt arandı. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.