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Memleket Meselesi - Ekonomi üzerinden devlete darbe girişimi

A Haber
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Giriş: 24.11.2021 00:26
Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında ekonomide yaşanan süreç konuşuldu. Dolar neden yükseliyor? Bu olayları arkasında kim yada kimler var? Bundan sonra ne olacak? Tüm bu sorulara 23 Kasım 2021 - Salı günü yayınlanan programda yanıt arandı. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında ekonomide yaşanan süreç konuşuldu. Dolar neden yükseliyor? Bu olayları arkasında kim yada kimler var? Bundan sonra ne olacak? Tüm bu sorulara 23 Kasım 2021 - Salı günü yayınlanan programda yanıt arandı. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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Ekonomi üzerinden devlete darbe girişimi
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