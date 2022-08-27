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Memleket Meselesi | Ege’deki ‘savaş ittifakı’ ne istiyor?

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Giriş: 27.08.2022 00:13
A Haber’de 26 Ağustos 2022 Cuma akşamı Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen “Memleket Meselesi” programında, "Sınır ötesi harekat nereye ne zaman?, Hedef İstanbul ve Boğazlar mı?, Ege’deki ‘savaş ittifakı’ ne istiyor?, Yunanistan’ın ‘sıcak çatışma’ arayışı mı?, Radar kilidi ne anlama geliyor?, Economist: Yaptıırmlar işe yarıyor mu?, Küresel satrancı kim nasıl oynuyor?" sorularına yanıt arandı. Programda uzman konuklar Türkiye ve dünya gündemine dair konular ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
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