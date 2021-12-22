Memleket Meselesi - Dolardaki düşüş raflara nasıl yansıyacak?

Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında ekonomide yaşanan süreç ve çok sayıda farklı konu ele alındı. Programda Dolarda düşüş sürer mi? Dolar silahı nasıl geri tepti? Dolardaki düşüş raflara nasıl yansıyacak? sorularına 21 Aralık 2021 - Salı günü yayınlanan programda yanıt arandı. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.