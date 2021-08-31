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Memleket Meselesi - DEAŞ kartını kim sahaya sürdü?

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Giriş: 31.08.2021 01:56
Güncelleme:31.08.2021 01:56
Haktan Uysal'ın sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Afganistan'da yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi. Ağar, Kabil'de art arda yaşanan patlamalara yönelik çarpıcı ifadeler kullanırken, "Terör örgütü DEAŞ Horasan nasıl ortaya çıktı? DEAŞ Horasan üzerinden yeni bir plan mı var?" sorularına yanıt verdi. 30 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan programın tekraranı sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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