Memleket Meselesi | Darbe imalı bildiriye kimler destek çıktı?

Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi gündemdeydi. Peki emekli amirallerin bu darbe imalı bildirisine kimler destek çıktı? Bu skandal bildiriyle ne hedeflendi? Bu sorulara Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, Gazeteci Metin Özkan, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ yanıt verdi. 05 Nisan 2021 Pazartesi günü canlı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinde yeniden izleyebilirsiniz.

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