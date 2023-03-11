Memleket Meselesi - Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs planı ne?

A Haber’de Türkiye’nin meselelerinin tartışıldığı “Memleket Meselesi” programı 10 Mart 2023 Salı akşamı canlı olarak ekranlara geldi. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ele alındığı kritik programda; “Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs planı ne? HDP-İYİ Parti uzlaşacak mı? ”sorularına yanıt arandı. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı…