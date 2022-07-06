06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Memleket Meselesi | CHP'nin 128 milyar dolar yalanı nasıl başladı, nasıl bitti?
A Haber’de Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi’nde, “CHP’de yolsuzluk skandalları, CHP belediyeciliği neden tartışma konusu?, CHP'nin 128 milyar dolar yalanı tescillendi, 128 milyar dolar yalanı nasıl başladı, nasıl bitti?, Enflasyonla mücadelede “11 adımlık” rota” başlıkları ele alındı. 6 Temmuz 2022 tarihli Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…