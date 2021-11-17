Memleket Meselesi - CHP'li isimden NATO ve AB'ye "müdahale" çağrısı

Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında bu akşam gündemin öne çıkan konuları konuşuldu. CHP'nin 24. dönem milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, "Ben şunu söylüyorum. NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO'nun, Avrupa'nın, Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı." sözleriyle ne demek istedi? Bu sorunun yanıtı 16 Kasım 2021-Çarşamba akşamı yayınlanan programımızda bulabilirsiniz. A Haber ekranında yayınlanan tüm programlarımızın tekrarını yeniden ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında bu akşam gündemin öne çıkan konuları konuşuldu. CHP'nin 24. dönem milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, "Ben şunu söylüyorum. NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO'nun, Avrupa'nın, Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı." sözleriyle ne demek istedi? Bu sorunun yanıtı 16 Kasım 2021-Çarşamba akşamı yayınlanan programımızda bulabilirsiniz.

A Haber ekranında yayınlanan tüm programlarımızın tekrarını yeniden ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.